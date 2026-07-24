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Крымская газета

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Ряд сёл в Черноморском районе останутся без света 25 июля: адреса

Ряд сёл в Черноморском районе останутся без света 25 июля: адреса

Завтра, 25 июля 2026 года, с 08:00 до 17:00, в связи с проведением плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения, будет временно отключена подача электроэнергии в некоторых сёлах Черноморского района, сообщил глава райадминистрации Андрей Шатыренко.

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