Ряд сёл в Черноморском районе останутся без света 25 июля: адреса

Завтра, 25 июля 2026 года, с 08:00 до 17:00, в связи с проведением плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения, будет временно отключена подача электроэнергии в некоторых сёлах Черноморского района, сообщил глава райадминистрации Андрей Шатыренко.
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