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Насилие в отношении детей с инвалидностью.

Насилие в отношении детей с инвалидностью.

Каждый третий ребенок с инвалидностью подвергается насилию, показывают исследования. Это означает, что у одного из трех детей с ограниченными возможностями есть высокий риск стать жертвой разных форм физического, эмоционального или сексуального насилия.

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