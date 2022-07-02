ТЕСТ: Насколько хорошо вы знаете фильмы с Александрой Яковлевой?

Ко дню рождения актрисы! Сегодня Александре Яковлевой исполнилось бы 65 лет. В 1978 году она окончила ЛГИТМиК, а через год уже была знаменита — после дебютной роли в первом советском фильме-катастрофе «Экипаж» её запомнили и зрители, и режиссёры.