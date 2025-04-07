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Праздник материнства и красоты в Армении 7 апреля: традиции

Праздник материнства и красоты в Армении 7 апреля: традиции

7 апреля армянская церковь отмечает один из самых значимых праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.

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