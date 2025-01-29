Спикер Ревды предложил не распускать думу, а убрать из нее всех единороссов

Политическая ситуация в Ревде накаляется. Накануне голосования по самороспуску представительного органа председатель Вениамин Таров предложил своим оппонентам из партии «Единая Россия» сдать депутатские мандаты и больше никогда никуда не избираться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии