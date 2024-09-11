«Плана нет»: Зеленский резко высказался о Шольце

Планов без Украины быть не может, заявил Владимир Зеленский. Лидер Украины Владимир Зеленский выразил сомнение, что у канцлера Германии Олафа Шольца есть мирный план по урегулированию украинского конфликта.
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