Военное обозрение

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Замглавы МИД России рассказал, что ряд стран Центральной Азии готовы присоединиться к антироссийским санкциям Запада

Замглавы МИД России рассказал, что ряд стран Центральной Азии готовы присоединиться к антироссийским санкциям Запада

Ряд государств Центральной Азии демонстрируют готовность присоединения к введенным «коллективным Западом» против России санкциям, так как опасаются многочисленных экономических и политических рисков в случае отказа от санкционной политики.

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