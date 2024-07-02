Влад Ларин о переезде в Молдову: "Не чувствую, что я уехал из своей страны"

"Я как человек, который родился в Советском Союзе, не чувствую, что я уехал из своей страны". Об этом рассказал в интервью на YouTube-канале совладелец одной из IT-компаний Влад Ларин, приехавший в нашу страну из Узбекистана.
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