Казахстан вводит штрафы за овербукинг на внутренних рейсах в $375

В Казахстане введены штрафы в $375 для авиакомпаний за овербукинг на внутренних рейсах. Это меры, принятые транспортной прокуратурой, направлены на защиту прав пассажиров и предотвращение отказов в посадке из-за избыточной продажи билетов.
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