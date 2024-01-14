В алтайском Минтрансе появился новый заместитель, отвечающий за дороги и безопасность

А вот Дмитрий Коровин продолжает оставаться в статусе и.о. и не получает назначение В Министерстве транспорта Алтайского края появился новый заместитель, отвечающий за дорожное хозяйство, отдел безопасности и организацию дорожного движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии