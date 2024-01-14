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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В алтайском Минтрансе появился новый заместитель, отвечающий за дороги и безопасность

В алтайском Минтрансе появился новый заместитель, отвечающий за дороги и безопасность

А вот Дмитрий Коровин продолжает оставаться в статусе и.о. и не получает назначение В Министерстве транспорта Алтайского края появился новый заместитель, отвечающий за дорожное хозяйство, отдел безопасности и организацию дорожного движения.

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