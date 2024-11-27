«Орешник» – новое лекарство от олигофрении и мании величия События 21 ноября произвели на мировую общественность неизгладимое впечатление, западные СМИ кишат паническими статьями.
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«Орешник» – новое лекарство от олигофрении и мании величия События 21 ноября произвели на мировую общественность неизгладимое впечатление, западные СМИ кишат паническими статьями.
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