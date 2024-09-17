В Петербурге состоится премьера балета Эйфмана «Преступление и наказание»

Представление пройдет на сцене Александринского театра Мировая премьера балета «Преступление и наказание» народного артиста России Бориса Эйфмана состоится в Санкт-Петербурге – месте действия одноименного романа Федора Достоевского.
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