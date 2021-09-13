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В Совфеде рассказали о важности эксперимента по внедрению новой системы оплаты труда учителей

В Совфеде рассказали о важности эксперимента по внедрению новой системы оплаты труда учителей

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что в пяти регионах России в качестве эксперимента планируется установить новый порядок оплаты труда педагогов.

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