Политолог заявил, что Израиль атаками пытается восстановить влияние в регионе

Израиль после нападение боевиков палестинского движения ХАМАС в октябре 2023 года потерял образ "сдерживающего фактора" на Ближнем Востоке, поэтому всячески стремится восстановить свои позиции в регионе, атакуя для этого Иран, заявил в беседе с "Известиями" политолог Низар Фарсах.