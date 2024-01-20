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Пенсионерка продала квартиру и зубные коронки после звонка мошенников

Пенсионерка продала квартиру и зубные коронки после звонка мошенников

Об этом сообщила прокуратура Москвы.фото: Юлия Елфимова/«ГлагоL»--> В Москве пенсионерка продала квартиру, заложила в ломбард золотые украшения и зубные коронки, а также лишилась всех накоплений после звонка мошенников.

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