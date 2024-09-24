Посылки с продуктами: что отправляют участники московских ярмарок в зону СВО

Вместе с продуктами и экипировкой бойцам передают открытки и письма с пожеланиями от детей Фермеры, участвующие в московских ярмарках выходного дня, оказывают поддержку военнослужащим, находящимся в зоне СВО.
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