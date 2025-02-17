Келлог: Россия должна поступиться территорией, сократить армию и порвать с Китаем, Ираном и КНДР

КОШКИН Что-то быстро предложения Вашингтона стали напоминать меню из несбыточных фантазий. Никогда не было — и вот опять.
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