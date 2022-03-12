Стример Мэддисон о российских командах: «Эти еврокубки, дрочь на евроочко – наконец-то этого говна не будет. Вот здесь только выиграли»

Стример и блогер Илья «Maddyson» Давыдов высказался об уходе легионеров и санкциях в отношении российских футбольных команд.

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