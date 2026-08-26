На Амурском ГХК уже работают психологи: почему произошел пожар и что с пострадавшими

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 августа, ФедералПресс. Спецборт Ил-76 МЧС России прибыл в среду утром в Благовещенск для эвакуации пострадавших при возгорании на строительной площадке Амурского газохимического комбината.
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