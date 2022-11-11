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Боярский о ЧМ-2022: «Без нашей команды он не имеет значения. Пускай коллективный Запад сражается между собой, посмотрю на это как на керлинг»

Михаил Боярский высказался о предстоящем ЧМ-2022. «Смотреть буду только для того, чтобы не выпасть из обоймы болельщиков.

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