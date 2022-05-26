Швейцария — не «Красная машина», истинное лицо Канады — загадка. Расклады на четвертьфиналы ЧМХ-2022

В четверг 26 мая на чемпионате мира пройдут матчи 1/4 финала и определятся полуфиналисты. Германия — Чехия (16:20) Шансы на выход в полуфинал по оценкам «Плеймейкера»: 45 на 55 Прошли времена, когда само попадание Германии в плей-офф было для команды хорошим результатом.