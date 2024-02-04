Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию в космосе

Космонавт Олег Кононенко стал мировым рекордсменом по длительности космических полетов. Он побил рекорд россиянина Геннадия Падалки, который за пять полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд пребывания в космосе.