«Перебили спящих дроноводов»: под Покровском уничтожена элитная рота операторов БПЛА

Сначала об интересном. В Телеграм-канале «Работайте, братья!» появилось видео работы группы спецназа ВС РФ, который проник на позиции ВСУ, где были выслежены подразделения украинских дроноводов.
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