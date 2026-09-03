Народ разрешите вопрос! Если пельмени брошенные в кипяток всплывают сразу, то из чего они сделаны? И таки сколько их варить?

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- Женщине в молодос...
Если пельмени брошенные в кипяток всплывают сразу, то из чего они сделаны? Да! Да! Сделаны из того о чём вы подумали! Ну а сколько варить, не имеет значения, мягче становится только наружное покрытие.