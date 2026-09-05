Антуан-Шарль-Луи Лассаль. Знаменитый кавалерист армии Бонапарта

Люсьен Руссело. Лассаль в ЕгиптеФранцузского генерала Лассаля многие помнят лишь по одной хлесткой фразе (которую, впрочем, иногда несправедливо приписывают другим его современникам):Un hussard qui a vécu jusqu'à 30 ans n'est pas un hussard, mais un jean-foutre.
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