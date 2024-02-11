Ничего безвозмездно: Трамп призвал прекратить благотворительность, Киев напрягся

Кандидат в американские президенты призвал США перестать помогать странам на безвозмездной основе.Бывший лидер США Дональд Трамп уверен, что его стране пора завязывать с безвозмездной помощью другим странам.
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