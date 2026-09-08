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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джастин Робинсон: «Я никогда не смогу сполна отблагодарить «Барселону» за такое доверие»

Новичок «Барселоны» Джастин Робинсон рассказал о причинах перехода из «Парижа» и признался, что был впечатлен доверием каталонского клуба.

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