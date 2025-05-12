Полиция предостерегла туляков от мошенников на онлайн-площадках

В России участились случаи мошенничества при продаже товаров через интернет-площадки. Злоумышленники используют проверенную схему обмана, выманивая продавцов в мессенджеры и похищая деньги с их банковских карт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии