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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Корнеев не верит, что Головин уйдет из «Монако» в топ-клуб: «Он в инкубаторских условиях, ему там комфортно. Серьезное предложение? Не будет уже ничего» 

«Он находится в инкубаторских условиях, там все комфортно. Он там является неприкасаемым. Конечно, ему там комфортно.

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