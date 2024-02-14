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Кто из зодиакального круга самый большой хитрец, лжец, а кто жадина?

Кто из зодиакального круга самый большой хитрец, лжец, а кто жадина?

Кто из зодиакального круга самый большой хитрец, лжец, а кто жадина? Елена ГалицкаяВ мире астрологии, знаки зодиака не только определяют наш характер, но и обнаруживают наши скрытые качества, такие как хитрость, ложь и жадность.

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