Кто из зодиакального круга самый большой хитрец, лжец, а кто жадина? Елена ГалицкаяВ мире астрологии, знаки зодиака не только определяют наш характер, но и обнаруживают наши скрытые качества, такие как хитрость, ложь и жадность.
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