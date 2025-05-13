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Эксперт Евгения Лазарева рассказала, почему нельзя передавать личные данные третьим лицам

Эксперт Евгения Лазарева рассказала, почему нельзя передавать личные данные третьим лицам

В современном мире, где цифровые технологии проникают во все сферы нашей жизни, защита персональных.В современном мире, где цифровые технологии проникают во все сферы нашей жизни, защита персональных данных становится все более актуальной.

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