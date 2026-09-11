Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дроны-перехватчики «Елка» помогли защитить небо над Брянской областью

Дроны-перехватчики «Елка» помогли защитить небо над Брянской областью

Расчеты постов охраны и противодействия беспилотным летательным аппаратам Московского военного округа в ходе боевого дежурства уничтожили ударные дроны ВСУ в Брянском приграничье.

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