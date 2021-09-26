Сергей ЕПолитика«Аргумент» Путина окончательно добил Запад. «Сармат»: «Довод» в 200 тонн — не отразить «Чем делать ракеты, лучше бы развивали экономику» — говорят нам регулярно, а как её развивать… без ракет?.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГалина ПотапчикЛозунги пусть оставят себе, а русским достойную и стабильную жизнь в России!!!Олег ГолубевВидимо США поругаются с ЕС. У американцев кончаются деньги и они становятся агрессивными. Но как говорил мой папа, когда американцы потеряют Европу они потеряют мир.Валерий КаулинНу, допустим, за Сармат нужно благодарить академика Соломонова. Что-то тот же Борисов не имеет успехов в области авиастроения, а там всё очень нехорошо! Может надо и в остальных отраслях ставить не недоумков, как у нас принято, а достойных специалистов, таких, как академик вышеупомянутый? Тогда людям будет где работать, а не охранниками и таксистами.Александр КлишинМорда у него испитая. А благодарить надо не соломонова а коллектив который над пректом работал. Соломоновы лиш премии получали.Валерий КаулинЭто Вы зря. Соломонов ещё раньше отличился, когда добился приёма у ЕБН и предотвратил уничтожение РВСН. Он Главный конструктор и этим всё сказано. А коллектив работает под его руководством. Так что не упрощайте. Если бы в авиастроении руководили такие, а не бывшие "продюсеры из шоу-бизнеса, а Роскосмосом - не журналист, то там тоже были бы успехи. А пока их там днём с огнём не увидишь.карюкалов вячеславМда.BVBoris VoroninКак лихо завернул...!!! Ну ВСЁ ПРАВИЛЬНО... Да выт только есть ВОПРОСЫ...: 1. До каких пор будут свободно вывозить капитал из России, деньги которые ДОЛЖНЫ работать на экономику России???!!!; 2. Почему в России олигархи растут как грибы, причем они ВСЕ связаны с крупными чиновниками правительства???!!!; 3. Почему такой огромный разрыв между МРОТ и официальными зарплатами чиновников???!!! Почему в России не развивается промышленность в части производства товаров народного потребления???!!! 4. Почему такое количество мигрантов в стране??? 5. Почему постоянно дорожает ГСМ???!!! 6. Почему ЦБ ведёт политику уничтожения собственного народа и промышленности???!!! И.... ЕЩЁ ОЧЕНЬ МНОГО ВОПРОСОВ... Именно поэтому так беднеет население!!!... и что делает наш гарант чтобы это ВСЁ исправить???...Комментировать
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