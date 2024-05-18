Приглашаем к участию в конкурсе экологических инсталляций

Ко Всемирному дню охраны окружающей среды, который ежегодно отмечается 5 июня, Бобруйская горрайинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды соместно с ГУО ´Детская школа изобразительных искусств им.
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