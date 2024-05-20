Вот кто из русских больше всего желает России поражения? И ведь это даже не какой-нибудь Галкин, Назаров или Макаревич.
"Через 2 года русско-украинская группировка будет стоять у границ Польши". И кто же это предрек?
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ВТ
Василий Топчий
Вот кто из русских больше всего желает России поражения? И ведь это даже не какой-нибудь Галкин, Назаров или Макаревич. Это именно Ходорковский, потому что он не просто желает, но и вкладывает в это желание свои собственные немалые деньги. ОН ТАКОЙ РУССКИЙ, КАК АВТОР ПАПУАС.
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15 час.
Lev Konov
Путин - нравственный человек, его пожалел и отпустил: мол, Ходорковский хотел увидеться с мамочкой. Освободившись из заключения и уехав на запад, у Ходорковского теперь ничего не осталось, как врать, русофобствовать, чтобы у него не отняли деньги и собственность. Безнравственный человек, иуда, предавший родину, защитник сторонников Содома и Гоморры.
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8 час.
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