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"Через 2 года русско-украинская группировка будет стоять у границ Польши". И кто же это предрек?

"Через 2 года русско-украинская группировка будет стоять у границ Польши". И кто же это предрек?

Вот кто из русских больше всего желает России поражения? И ведь это даже не какой-нибудь Галкин, Назаров или Макаревич.

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Комментарии
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Василий Топчий
Вот кто из русских больше всего желает России поражения? И ведь это даже не какой-нибудь Галкин, Назаров или Макаревич. Это именно Ходорковский, потому что он не просто желает, но и вкладывает в это желание свои собственные немалые деньги. ОН ТАКОЙ РУССКИЙ, КАК АВТОР ПАПУАС.
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15 час.
Lev Konov
Путин  - нравственный человек, его пожалел и отпустил: мол, Ходорковский хотел увидеться с мамочкой. Освободившись из заключения и уехав на запад,  у Ходорковского теперь ничего не осталось, как врать, русофобствовать, чтобы у него не отняли деньги и собственность. Безнравственный человек, иуда, предавший родину, защитник сторонников Содома и Гоморры.
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8 час.

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