"Через 2 года русско-украинская группировка будет стоять у границ Польши". И кто же это предрек?

ВТ

Василий Топчий

Вот кто из русских больше всего желает России поражения? И ведь это даже не какой-нибудь Галкин, Назаров или Макаревич. Это именно Ходорковский, потому что он не просто желает, но и вкладывает в это желание свои собственные немалые деньги. ОН ТАКОЙ РУССКИЙ, КАК АВТОР ПАПУАС.