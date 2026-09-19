Что такое болгарские выпады и как их правильно делать

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Что это Какие мышцы работают Техника Упражнения Чем заменить Частые вопросы Главное Материал прокомментировали: Лолита Максимова, фитнес-тренер, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, чемпионка мира по пауэрлифтингу, КМС по бодибилдингу и фитнесу, вице-чемпионка Москвы по бодибилдингу и фитнесу 2025/26; Андрей Сиденков, врач-эксперт, травматолог-ортопед сети клиник «Семейная».