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Месси показал форму Аргентины на его прощальный матч за сборную

Месси показал форму Аргентины на его прощальный матч за сборную

Сборная Аргентины сыграет в специальной форме от Adidas в прощальном матче нападающего Лионеля Месси за национальную команду.

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