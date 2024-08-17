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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Обманутая мошенниками Лариса Долина нашла выход из положения

Певица Лариса Долина резко подняла цены на свои выступления на корпоративах. Пока россияне сочувствуют Ларисе Долиной, ставшей жертвой мошенников и потерявшей 200 миллионов рублей вместе с жильем в столице, певица решила найти способ преодолеть эту ситуацию и компенсировать убытки.

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