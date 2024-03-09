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Победить русских и обратить в бегство. Об отправке контингента Парижа, Берлина и Лондона

Победить русских и обратить в бегство. Об отправке контингента Парижа, Берлина и Лондона

   Вчера 5,2K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вчера и сегодня, одно за одним, полетели заявления о готовящейся отправке "бравых мальчиков" в Шумерию.

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