Медвежий угол
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Медвежий угол

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С кем поведёшься, так тебе и надо!..

С кем поведёшься, так тебе и надо!..

Глядя вот на этот (https://t.me/ukraina_ru/179691. и другие похожие ролики, которым последнее время несть числа, прихожу к выводу, что подданные киевской хунты так до сих пор и не понимают, почему они должны помирать.

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
эти простые вещи ещё бы Путин уяснил со своими братьями
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