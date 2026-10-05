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Воронежские новости

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Дожди застанут водителей на М-4 в Воронежской области

Дожди застанут водителей на М-4 в Воронежской области

Сегодня, 5 октября, утром на трассе М-4 в Московской и Тульской областях до +2 градусов. А днем и вечером дожди местами возможны в Воронежской, Липецкой, Московской и Тульской областях.

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