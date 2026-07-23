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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генич считает, что ЦСКА уволит Игдисамова до Нового года: «Тренер до сих пор не разобрался с тройкой Обляков – Кисляк – Баринов»

Комментатор Константин Генич считает, что ЦСКА уволит Дмитрия Игдисамова с поста тренера до весенней части сезона.

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