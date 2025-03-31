Эксперт Царькова заявила, что число азиатских брендов в РФ выросло после санкций

Количество азиатских брендов в России в марте увеличилось в 2,4 раза по сравнению с периодом до введения санкций в 2022 году, сообщила РИА Недвижимость директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Ирина Царькова.
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