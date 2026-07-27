Как приготовить идеальные жареные пирожки с капустой: мой проверенный рецепт и кулинарные хитрости

Бывают недели, когда времени катастрофически не хватает даже на то, чтобы просто выдохнуть. У меня выдалась именно такая: съемки на телевидении, вечерние репетиции в театре, подготовка к книжной ярмарке и бесконечные переезды между студиями.
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