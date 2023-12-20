Уголовное дело об избиении участника СВО в Петербурге переквалифицировали

Нападение на участника СВО в Санкт-Петербурге переквалифицировали в более тяжелую статью. Изначально против нападавших завели дело о хулиганстве, которое теперь переквалифицировали в покушение на убийство.
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