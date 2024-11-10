Глава МИД Франции заявил о риске превращения Европы в вассала Вашингтона

Global Look Press/ dpa/Philipp von Ditfurth Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил о том, что после прихода к власти победившего на выборах американского президента Дональда Трампа в Европе появился риск разобщения и превращения европейского континента в вассала Соединенных Штатов.