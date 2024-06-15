На рынок вышел Nissan Pathfinder для Китая, но под другим именем

11 июня в СП Dongfeng Nissan сообщили, что начались продажи новой модели кроссовера Tanlu. Tanlu – это собственное имя китайского Pathfinder, который получил ряд изменений в дизайне и комплектациях для рынка Поднебесной по сравнению с американским Pathfinder.
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