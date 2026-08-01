🏆Стали известны победители на основной дистанции Сибирского международного марафона среди мужчин: 🥇 - Александр Ольков (Абакан) 🥈 - Валерий Лукин (Новосибирск) 🥉 - Ильдар Миншин (Москва).
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🏆Стали известны победители на основной дистанции Сибирского международного марафона среди мужчин: 🥇 - Александр Ольков (Абакан) 🥈 - Валерий Лукин (Новосибирск) 🥉 - Ильдар Миншин (Москва).
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