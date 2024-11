The Rogue Prince of Persia от соавторов Dead Cells скоро получит перевод на русский, а принц п...

The Rogue Prince of Persia от соавторов Dead Cells скоро получит перевод на русский, а принц перестанет быть фиолетовымСоздатели роглайт-экшена The Rogue Prince of Persia из французской студии Evil Empire (дополнения к Dead Cells) сообщили дату выхода следующего крупного патча для игры, или, как выразились в самой команде, «матери всех обновлений».