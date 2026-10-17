Каждый раз, когда я слышу очередное «не надо, я сама», внутри что-то сжимается. Вроде бы предлагаешь от чистого сердца, хочешь облегчить жизнь близкому человеку, а в ответ — глухая стена.
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